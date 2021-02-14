ضبط طائرة مسيرة وصاروخين على الشريط الحدودي مع سوريا

2021/02/14 | 20:03 - المصدر: السومرية نيوز

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أعلنت الشرطة الاتحادية، اليوم الأحد، العثور على طائرة مسيرة وصاروخين خلال عملية امنية على الشريط الحدودي مع سوريا.

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