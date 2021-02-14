المنافذ تعلن دخول 180 طنا اوكسجين طبي من الكويت إلى العراق

2021/02/14 | 20:05 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أعلنت هيأة المنافذ الحدودية، اليوم الأحد، دخول 180 طنا من الاوكسجين الطبي من الكويت إلى العراق عبر منفذ سفوان الحدودي.وقالت الهيأة في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، إنه “تنفيذاً لتوجيهات اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية، هيأة المنافذ تؤكد استمرار دعمها للواقع الصحي لمواجهة جائحة كورونا وتوفير المسلتزمات الطبية الضرورية”.وأشار …

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