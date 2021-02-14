الإعلام الأمني تعلن حصيلة العمليات الأمنية خلال الـ24 ساعة الماضية

2021/02/14 | 20:05 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أعلنت خلية الاعلام الامني، الاحد، موجز أخبار القوات الامنية خلال الـ 24 ساعة الماضية. وذكرت الخلية في بيان، تلقى “النور نيوز” نسخة منه، أنه “بعد ورود معلومات استخبارية دقيقة، شرعت قوة من قيادة عمليات غرب نينوى ، بواجب تفتيش وتطهير في قرية الجزرونية ، وتم العثور على (12) صاروخ نوع SBG9 ورمانة …

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