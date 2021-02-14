2021/02/14 | 20:07 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن مدير عام صحة بغداد الرصافة عبد الغني الساعدي، اليوم الاحد، عن تسجيل 368 اصابة جديدة بفيروس كورونا بينها 294 خلال الرصد الوبائي للقطاعات الصحية.

وقال الساعدي في بيان صحفي، ان “المؤسسات الصحية سجلت اليوم في جانب الرصافة 368 اصابة جديدة بفيروس كورونا موزعة كالتالي

294 حالة خلال الرصد الوبائي للقطاعات الصحية

قطاع البليات الثاني 6 حالات

قطاع الشعب 42 حالة

قطاع المدائن 62 حالة

قطاع الاعظمية 21 حالة

قطاع الصدر 29 حالة

قطاع الاستقلال 9 حالات

قطاع بغداد جديدة 71 حالة

قطاع النهروان 38 حالة

قطاع البلديات الاول 7 حالات

قطاع الرصافة 9 حالات

74 حالة خلال مراجعتهم للمؤسسات الصحية

20 حالة في مدينة الصدر

5 حالات في كل من الزعفرانية و بغداد الجديدة

4 حالات في كل من البلديات و النهروان .

3 حالات في كل من الشعب و الامين و حي اور .

وحالتين في كل من المناطق التالية : البياع و المعامل و سبع ابكار و المشتل و الكرادة و البنوك و الاعظمية و زيونة و حي القاهرة و الكاظمية .

وحالة واحدة في كل من المناطق التالية : صحة بابل و الحرية و البياع و بسماية .

واضاف الساعدي انه “تم نقل جميع الحالات الى الحجر الصحي لتلقي العلاج وفق البروتوكولات المعتمدة”، مشيرا الى ان “العدد التراكمي للإصابات ارتفع الى 77275 توفي منهم 1418 للاسف فيما اكتسب الشفاء 73782 حالة شفاء ومتبقي قيد العلاج 2075”

ودعا الساعدي الى “مراعاة تلك الجهود والتي اسفرت عن هذا الحجم من اعداد الشفاء من خلال الالتزام بإجراءات الوقائية ولبس الكمامات والتركيز على التباعد الاجتماعي وعدم التهاون وتقدير تلك الجهود”.

وثمن الساعدي “الجهود التي تبذل من قبل ملاكات صحة الرصافة لمعالجة مصابي فيروس كورونا مضحين بأرواحهم لإنقاذ المصابين الفيروس”.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صحة الرصافة توضح التوزيع الجغرافي للإصابات الـ 368 المسجلة اليوم بكورونا) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (صحة الرصافة توضح التوزيع الجغرافي للإصابات الـ 368 المسجلة اليوم بكورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).