الصحة تخصص ارقام ساخنة ضد كورونا

2021/02/14 | 20:07 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خصصت وزارة الصحة والبيئة الاتحادية، 3 ارقام ساخنة للتواصل بشأن نقل الحالات المرضية بفايروس كورونا.

وذكرت الوزارة في بيان، حصل PUKmedia على نسخة منه: انه تم تخصيص 3 ارقام ساخنة "07901925947، 07901925648، 07901908061"، للتواصل بنقل الحالات المرضية المؤكدة اصابتها بفايروس كورونا او المشتبه باصابتها وعلى مدار 24 ساعة.

واضافت ان رقم الاسعاف الفوري " 122".

وكانت اللجنة العليا للصحة والسلامة في العراق قد اعلنت السبت، عن حظر تام ايام الخميس والجمعة والسبت، وحظر جزئي بقية الايام من الساعة الثامنة مساء وحتى الخامسة صباحا ابتداء من يوم الخميس المقبل ضمن اطار خطة مكافحة تفشي فايروس كورونا المستجد.

PUKmedia عن اعلام وزارة الصحة والبيئة

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