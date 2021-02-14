المالية النيابية: حصة الإقليم ما تزال معلقة في الموازنة

2021/02/14 | 20:07 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت اللجنة المالية النيابية، اليوم الأحد، أن حكومتي المركز والإقليم متفاهمتان حول ما جاء في مسودة مشروع قانون الموازنة، مشيرة الى أن حصة الإقليم ما تزال معلقة.

ونقلت وكالة الانباء العراقية عن عضو اللجنة النائب جمال كوجر، إن حكومتي بغداد وأربيل متفاهمتان بما جاء في مسودة مشروع قانون الموازنة الاتحادي وماضيتان باتجاه حسمها، مضيفا: لكن المشكلة تكمن في مجلس النواب.

وأضاف كوجر: ان حصة الاقليم ما تزال معلقة ولم تحسم حتى الان من قبل الكتل السياسية في مجلس النواب، مبينا أن الكتل المعترضة لم تأت بنص بديل للاتفاق بين الاقليم والمركز، بالتالي لا يوجد أي اتفاق الى الان.

وقال النائب شيروان ميرزا عضو اللجنة المالية النيابية خلال تصريح سابق لـ PUKmedia: ان اللجنة المالية ستستأنف مناقشة مشروع قانون الموازنة الاتحادية للعام 2021، اليوم الاحد.

واضاف: هناك بعض الامور البسيطة التي ستقوم اللجنة المالية بمناقشتها وانهاء تعديلها، مشيرا الى اللجنة المالية ستناقش حصة اقليم كوردستان من الموازنة.

واوضح: ان هناك مرونة من الاطراف السياسية تجاه موضوع حصة اقليم كوردستان من الموازنة واتصور بان الموازنة ستكون جاهزة للتصويت من قبل مجلس النواب خلال الاسبوع الحالي.

وقال: ان الكتل النيابية ستقدم خلال اجتماع اليوم مقترحاتها حول حصة اقليم كوردستان، وسنرى ماهي تلك المقترحات، مؤكدا وجود تفاؤل كبير بالوصول الى اتفاق حول حصة اقليم كوردستان داخل اللجنة المالية.

هذا ووصل وفد اقليم كوردستان الذي يترأسه قوباد طالباني نائب رئيس حكومة اقليم كوردستان، عصر يوم الاحد، الى العاصمة بغداد، لاستكمال المفاوضات مع اللجنة المالية النيابية والكتل والاطراف السياسية العراقية، حول حصة الاقليم في مشروع قانون الموازنة الاتحادية.

PUKmedia عن واع

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