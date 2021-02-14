المباشرة بإنشاء سد لحماية المحاصيل الزراعية في الانبار

2021/02/14 | 20:08 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ الانبار..

أعلن قائممقام الرمادي ابراهيم الجنابي، الاحد، انشاء سد مائي لحماية المحاصيل الزراعية في المناطق الغربية من الغرق وخزن مياه الامطار لاستثمارها في ري المحاصيل الزراعية .

وقال الجنابي في تصريح لوكالة /المعلومة/ إن “وزارة الموارد المائية باشرت عبر الملاكات الفنية والهندسية بإنشاء سد وادي الشعير في منطقة الشامية غربي مدينة الرمادي، ويعد هذا السد من اهم السدود المائية في المناطق المذكورة “.

واضاف ان “الهدف من انشاء السد لحماية مناطق غرب مدينة الرمادي في زنكورة والقرية العصرية من تدمير المحاصيل الزراعية نتيجة الامطار الغزيرة التي شهدتها تلك المناطق خلال السنتين الماضيتين”.

واعتبر أن “انشاء السد سيسهم ايضا في خزن مياه الامطار واستخدامها في عمليات سقي المحاصيل الزراعية”، موضحا ان “الامطار الغزيرة التي تشهدها تلك المناطق ادت الى الحاق اضرار كبيرة بالمحاصيل الزراعية نتيجة عدم وجود سد لخزن المياه وتصريفها عند الحاجة في تلك المناطق “.انتهى/ 12أ

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