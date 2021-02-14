الاقتصاد النيابية: تضمين فقرة لزيادة رأسمال المصارف الحكومية بموازنة العراق

2021/02/14 | 20:16 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: أعلنت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية في العراق، الاتفاق على تضمين فقرة زيادة رأسمال المصارف الحكومية.جاء ذلك خلال بيان للجنة تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، اليوم الأحد، أوضح استضافة النائب الأول لرئيس مجلس النواب العراقي حسن كريم …

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