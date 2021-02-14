2021/02/14 | 20:21 - المصدر: قناة التغيير

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عاجل | المجلس القيادي لحزب الاتحاد الوطني الكردستاني يصدر بيانا حول الأوضاع الراهنة

الاتحاد الوطني الكردستاني: يجب على حكومتي بغداد واربيل القيام بواجباتهما الوطنية في الحفاظ على السيادة ومنع أي تجاوزات على الحدود

الاتحاد الوطني الكردستاني: كلفنا كتلة الحزب في مجلس النواب بدعم جهود الوفد التفاوضي للإقليم مع بغداد

الاتحاد الوطني الكردستاني يشدد على ضرورة التوصل الى اتفاق بين بغداد واربيل وفق الدستور

المجلس القيادي لحزب الاتحاد الوطني الكردستاني يصدر بيانا حول الأوضاع الراهنة

الاتحاد الوطني الكردستاني: يجب على حكومتي بغداد واربيل القيام بواجباتهما الوطنية في الحفاظ على السيادة ومنع أي تجاوزات على الحدود

الاتحاد الوطني الكردستاني: كلفنا كتلة الحزب في مجلس النواب بدعم جهود الوفد التفاوضي للإقليم مع بغداد

الاتحاد الوطني الكردستاني يشدد على ضرورة التوصل الى اتفاق بين بغداد واربيل وفق الدستور

المجلس القيادي لحزب الاتحاد الوطني الكردستاني يصدر بيانا حول الأوضاع الراهنة

الاتحاد الوطني الكردستاني: يجب على حكومتي بغداد واربيل القيام بواجباتهما الوطنية في الحفاظ على السيادة ومنع أي تجاوزات على الحدود

الاتحاد الوطني الكردستاني: كلفنا كتلة الحزب في مجلس النواب بدعم جهود الوفد التفاوضي للإقليم مع بغداد

الاتحاد الوطني الكردستاني يشدد على ضرورة التوصل الى اتفاق بين بغداد واربيل وفق الدستور

المجلس القيادي لحزب الاتحاد الوطني الكردستاني يصدر بيانا حول الأوضاع الراهنة

الاتحاد الوطني الكردستاني: يجب على حكومتي بغداد واربيل القيام بواجباتهما الوطنية في الحفاظ على السيادة ومنع أي تجاوزات على الحدود

الاتحاد الوطني الكردستاني: كلفنا كتلة الحزب في مجلس النواب بدعم جهود الوفد التفاوضي للإقليم مع بغداد

الاتحاد الوطني الكردستاني يشدد على ضرورة التوصل الى اتفاق بين بغداد واربيل وفق الدستور

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