2021/02/14 | 20:23 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إعلان خمس قرى موبوءة بفيروس كورونا جنوبي العراق.. وثيقة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع شفق نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/02/14 | 20:23.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع شفق نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إعلان خمس قرى موبوءة بفيروس كورونا جنوبي العراق.. وثيقة ) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إعلان خمس قرى موبوءة بفيروس كورونا جنوبي العراق.. وثيقة ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).