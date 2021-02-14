الحشد الشعبي يعيد 315 اسرة نازحة الى 10 قرى محررة بديالى

2021/02/14 | 20:25 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ ديالى

اعلن مسؤول حكومي في ديالى، الاحد، عن اعادة 315 اسرة نازحة الى 10 قرى محررة ي قاطع شمال قضاء المقدادية.

وقال قائممقام قضاء المقدادية وكالة(40كم شمال شرق بعقوبة) حاتم التميمي في حديث لـ/ المعلومة/،ان” 315 اسرة نازحة عادت الى قراها في(نوفل والشيحة والعالي وابو دهن والاسيود وحنبس وجمرخي والتايهة و الوسط والكوام) في قطاع شمال قضاء المقدادية بعد اجراء تدقيق شامل لملفاتها من قبل لجان امنية ختصة لضمان سلامة موقفها”.

واضاف ان “عودة الاسر النازجة جاء نتجية تضافر جهود الحشد الشعبي والقوات الامنية الساندة والادارة المحلية في المقدادية من اجل حسم ملف عودة كل الاسر الى مناطقها المحررة مشيدا بالدور الانساني والوطني للقوات الامنية والحشد وتفاعلهم الايجابي مع ملف النازحين من خلال تسهيل كل الاجراءات”.

ودعا الى” ضرورة دعم الاسر النازحة بمساعدات انسانية عاجلة كونهم في وضع معيشي واقتصادي صعب جدا لافتا الى الادارة المحلية مستمرة في مساعيها لحسم ملف عود كل النازحين”.

وكان الحشد الشعبي اسهم في اعادة الاف الاسرالنازحة الى مناطقها المحررة في ديالى خلال السنوات الماضية”.انتهى 25 ف

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