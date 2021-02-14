نائب يكشف أخر نتائج الحوارات مع كردستان بشأن حصة الإقليم بموازنة 2021

2021/02/14 | 20:25 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أكد عضو اللجنة المالية في البرلمان العراقي النائب محمد الشبكي، الأحد (14 شباط 2021)، استمرار الحوارات بين الحكومة الاتحادية وحكومة اقليم كردستان بشأن حصة الاقليم في قانون موازنة سنة 2021.وقال الشبكي، في حديث لـ (بغداد اليوم)"، ان "الحوارات الحكومية والسياسية مستمرة مع اقليم كردستان، بشأن حصته في قانون موازنة سنة 2021، لكن رغم كل الحوارات والمفاوضات لا يوجد اي اتفاق نهائي لهذا الملف، الذي يعطل تمرير الموازنة في البرلمان".وبين الشبكي انه "الحوارات مع اقليم كردستان، يمكن حسمها خلال اليومين المقبلين، مع استمرار وتيرة الحوارات الحالية، المستمرة منذ أيام، وهناك اجواء طيبة وحلول قدمت ربما يكون هناك اتفاق وتوافق عليها خلال اليومين المقبلين، وكل شيء يبقى وارداً على ضوء نتائج المفاوضات".

وأكد بشير الحداد، النائب الثاني لرئيس مجلس النواب، الخميس (11 شباط 2021)، وجود تقارب وصفه بـ "الكبير" بيّن حكومتي بغداد وأربيل، بخصوص الموازنة.

وقال الحداد في تصريح صحفي تابعته (بغداد اليوم)، إن "هناك تقاربا كبيرا في وجهات النظر بين بغداد واربيل ، ومباحثات وفد الإقليم مع اللجنة المالية النيابية اتسمت بالصراحة والشفافية والجدية".

وأشار إلى أن "الاقليم قدم جميع البيانات والارقام والمعلومات الى الحكومة الاتحادية، وقد تم عقد اجتماع ناجح ومثمر بين ديوان الرقابة المالية الاتحادي وديوان الرقابة في الاقليم".

ويواصل أعضاء الوفد الحكومي الكردي في بغداد التفاوض وعقد اللقاءات مع الأطراف السياسية والحكومية المختلفة بهدف تمرير اتفاق يخص حصة الإقليم في الموازنة المالية للبلاد للسنة الحالية 2021.

وتتركز الخلافات المالية والنفطية بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان في موازنة 2021، حول نسبة الإقليم المالية، وكميات النفط التي يصدرها بعيدا عن شركة تسويق النفط العراقية "سومو"، والتي يجدر به تسليمها ضمن الصادرات الكلية للبلاد.

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