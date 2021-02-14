الريال يحسن صورته بثنائية في مرمى فالنسيا بالليغا

2021/02/14 | 20:25 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم / بغداد

تمكن ريال مدريد اليوم الاحد ( 14 شباط 2021) من تحسين صورته بعد الفوز على فالنسيا 2- صفر عاد بها الى الوصافة، في لقاء جرى على ملعب ألفريدو دي ستيفانو، ضمن المرحلة الـ23 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

مع بداية الشوط الاول شكل الريال ضغطاً عاليا على فالنسيا مع أفضلية في الحيازة والفرص الفعلية، وتقدم المهاجم الفرنسي كريم بنزيما بهدف للريال من تسديدة رائعة من خارج منطقة جزاء فالنسيا، مهاجم ريال مدريد لم يفوت الفرصة ووضع الميرينجي في المقدمة بهدف مبكر عند الدقيقة 12، بعدما وصلت له الكرة على حدود منطقة الجزاء ليسددها بطريقة رائعة في أقصى الزاوية اليسرى الأرضية لحارس الخفافيش، وعزز الألماني توني كروس نجم ريال مدريد تقدم فريقه بالهدف الثاني في الدقيقة 42، وأحرز كروس الهدف على طريقته الخاصة، حيث سدد كرة زاحفة ومقوسة من حافة منطقة الجزاء سكنت الشباك بكل هدوء، لينتهي الشوط الاول ريالي 2 - صفر.

وواصل ريال مدريد أفضليته في الشوط الثاني، وحرمت تكنولوجيا الفيديو المساعد “الفار”، النجم الفرنسي الشاب فيرلان ميندي، لاعب فريق ريال مدريد، من تسجيل الهدف الثالث وشهدت الدقيقة 63 من زمن اللقاء تسجيل ميندي الهدف الثالث لكن الحكم ألغاه بعد مراجعته عبر تكنولوجيا الفيديو بداعي التسلل، واستمر ضغط الملكي حتى نهاية المباراة والفوز 2 – صفر.

وبهذا الفوز ارتفع رصيد الريال الى النقطة 49 ومركز الوصافة بفارق ثلاث نقاط عن برشلونة الثالث،وخمسة نقاط عن اتلتيكو مدريد المتصدر صاحب الـ 54 نقطة.

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