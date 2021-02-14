وزير الصحة: لقاحات كورونا ستصل للعراق قبل نهاية الشهر الحالي كوجبة أولى

2021/02/14 | 20:25 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- متابعة

أكد وزير الصحة، حسن التميمي، الأحد، 14 شباط، 2021، أن لقاح فيروس كورونا سيصل إلى العراق نهاية الشهر الجاري.

وقال التميمي في مقابلة متلفزة تابعته (بغداد اليوم)، إن "ثلاثة لقاحات من شركات مختلفة ستصل كوجبة أولى للعراق قبل نهاية الشهر الجاري".

واضاف أن "‏ اللقاحات ستكون من شركات فايزر وسينوفارم وملحق كوفاكس"، لافتا إلى أن "اللقاح سيكون متاحاً لـ 4 فئات هي الكوادر الصحية والقوات الأمنية وكبار السن والمصابين بأمراض مزمنة فضلاً عن ‏الإعلاميين لأنهم مدنيون وكثيرو الحركة".

وفي وقت سابق، أوضحت وزارة الصحة، اليوم الاحد (14 شباط 2021)، الآلية التي ستتبعها كوادرها الصحية، في البحث عن سلاسة كورونا ‏المتطورة، والبروتوكولات المتبعة في علاج المصابين بها إن وجدت.‏

وقالت د.



ربى فلاح، مديرة العلاقات العامة في إعلام وزارة الصحة، في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "كوادر وزارة الصحة ‏باشرت في إجراء الفحوصات المختبرية الخاصة بتتبع سلالة كورونا الجديدة".‏

وأضافت، أن "مختبر الصحة العامة المركزي، والمختبرات التعليمية في مدينة الطب، خصصت للبحث عن سلالة كورونا ‏الجديدة"، مبينة أن "الوزارة وفرت أجهزة خاصة، وكوادر طبية مختصة في أخذ المسحات من المشتبه بإصابتهم بفيروس ‏كورونا المتطور".‏

وبخصوص البرتوكولات المتبعة في حالة ثبوت الإصابة بفيروس كورونا المتطور، بينت الطبيبة ربى، أن "الصحة ستعمل ‏بنفس البروتوكولات العلاجية الخاصة بفيروس كورونا (كوفيد-19)، في علاج الإصابة بسلالة كورونا الجديدة".‏

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