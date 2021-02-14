الأعرجي يبحث مع السفير المصري في بغداد تعزيز العلاقات الثنائيّة

2021/02/14 | 20:25 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / استقبل مستشار الأمن القومي، قاسم الأعرجي، بمكتبه اليوم الأحد، السفير المصري الجديد في بغداد، وليد إسماعيل.ورحب الأعرجي بحسب بيان للمستشارية بالسفير المصري، مقدما التهنئة بمناسبة تسلمه مهامه، معربا عن سعادته بالتواصل مع الأشقاء العرب وإدامة العلاقات بين البلدين والشعبين الشقيقين.وبحث الأعرجي مع السفير المصري، الأوضاع السياسية والأمنية في المنطقة والعالم، وسبل تعزيز العلاقات الثنائية وتمتينها، بما يعود على البلدين بالمزيد من التعاون البنّاء، وفي جميع المجالات.وأكد الأعرجي خلال اللقاء، أن لمصر ثقلا عربيا كبيرا ومؤثرا، مشيدا بمواقف مصر حكومة وشعبا، في دعم العراق بمواجهة الإرهاب، مبينا أن العراق مستمر بملاحقة الخلايا الإرهابية حتى القضاء عليها ./انتهى9

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