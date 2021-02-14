القبض على متهم بالتهديد وتجارة المخدرات في قضاء الميمونة بميسان

2021/02/14 | 20:25 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العمارة / نينا / القت مفارز قسم شرطة الميمونة القبض على متهم بالتهديد وتجارة المخدرات في قضاء الميمونة التابع لمحافظة ميسان.واشار بيان لمديرية الشرطة الى انه تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتهم واحالته الى الجهات المختصة./انتهى

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