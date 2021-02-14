2021/02/14 | 20:25 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية في العراق، اليوم الأحد، القبض على أحد "الارهابيين" في الاسحاقي، بمحافظة صلاح الدين....

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الاستخبارات العسكرية العراقية توقع بإرهابي في الاسحاقي ) نشر أولاً على موقع (قناة العالم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الاستخبارات العسكرية العراقية توقع بإرهابي في الاسحاقي ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العالم).