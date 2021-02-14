2021/02/14 | 20:25 - المصدر: قناة العالم
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية في العراق، اليوم الأحد، القبض على أحد "الارهابيين" في الاسحاقي، بمحافظة صلاح الدين....
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الاستخبارات العسكرية العراقية توقع بإرهابي في الاسحاقي
) نشر أولاً على موقع (قناة العالم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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