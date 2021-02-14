الأولمبية الدولية تعتمد مقررات الجمعية العامة باجتماعها الاستثنائي الأخير

2021/02/14 | 20:33 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ بغداد

أبرقت اللجنة الأولمبية الدولية الى اللجنة الأولمبية العراقية مصادقتها على مقررات الاجتماع الاستثنائي للجمعة العامة للجنة الاولمبية العراقية والذي انعقد في العاشر من شهر شباط الجاري.

جاء ذلك في رسالة اللجنة الأولمبية الدولية المؤرخة في الثاني عشر من شباط الجاري والتي وافقت بها على تسمية اللجنة المؤقتة لادارة العمل الأولمبي في العراق برئاسة الدكتور أكرم نعيم عطوان وعضوية كل من الدكتور قاسم محمد الخاقاني وآزاد حسن قادر.

وحددت اللجنة الأولمبية الدولية، والمجلس الأولمبي الآسيوي، تعاملهما مع اللجنة المؤقتة حصراً خلال المرحلة المقبلة ولحين إنتهاء مهامها في الأول من نيسان المقبل.

ووردت الرسالة ممهورة بتوقيع جيمس مكلاود مدير التضامن الاولمبي والعلاقات مع اللجان الأولمبية الوطنية في اللجنة الأولمبية الدولية، وحسين المسلم المدير العام والفني للمجلس الأولمبي الآسيوي.



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