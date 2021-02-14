2021/02/14 | 20:42 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شاكر يعود بالسويق إلى طريق الإنتصارات بغداد- الزمان عبر العراقي حكيم شاكر المدرب الجديد لفريق السويق العماني، عن سعادته بالفوز على عمان برباعية ضمن الجولة 9 لدوري عمانتل.وقال شاكر عبر احدى مواقع التواصل الاجتماعي وعاد السويق وعاد الشعاع بشعاعه وأهلها.ألف مبارك.ولم يكن حـكيم شاكر مع فريقه في مباراة اليوم بسبب قضاء فترة […]

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