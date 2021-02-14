2021/02/14 | 20:42 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الصناعات تعزّز صفوفها بـ 3 محترفين صفقتان سورية وكاميرونية على أعتاب الطلبة بغداد- الزمان يقترب نادي الطلبة من التعاقد مع محترفين من سوريا والكاميرون، خلال فترة الانتقالات الشتوية، لتعزيز صفوف الفريق في الدوري العراقي.وقال بهاء كاظم، المدرب المساعد للطلبة، في تصريح صحفي الجهاز الفني اطلع على الكثير من السير الذاتية للاعبين، وتابع عددا من المحترفين […]

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