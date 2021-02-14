2021/02/14 | 20:42 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مانشستر سيتي يهزم توتنهام بالبريميرليغ ليستر يضرب ليفربول المترنّح ثلاثة أهداف في 7 دقائق لندن – وكالات انهار ليفربول في 7 دقائق، ليسقط أمام مضيفه ليستر سيتي بثلاثة اهداف مقابل هدففي افتتاح الجولة الـ24 من الدوري الإنكليزي الممتاز.وسجل محمد صلاح هدف ليفربول (ق67) فيما أحرز جيمس ماديسون (ق78) وجيمي فاردي (ق81) وهارفي بارنس (ق85) […]

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