مركز متخصص يكشف عدد مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي في العراق

2021/02/14 | 20:55 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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أعلن مركز الاعلام الرقمي، الاحد، ان عدد مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي في العراق يبلغ 25 مليون شخص، بزيادة 4 مليون مستخدم عن العام الماضي.

وقال المركز في بيان تلقى موقع NRT عربية نسخة منه اليوم، (14 شباط 2021)، انه "يؤكد وجود زيادة واضحة في عدد مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي النشطين ( Active ) هذا العام مقارنة بالعام الماضي".

وأضاف، ان "عدد مستخدمي مواقع التواصل خلال هذا العام بلغ 25 مليون مستخدم نشط بزيادة 4 مليون مستخدم عن العام الماضي طبقا لاخر احصائية لمؤسستي Hootsuite و We are social المتخصصتين في هذا المجال".

واشار المركز في بيانه، الى "وجود 20 مليون مستخدم على منصة فيسبوك، و13 مليون مستخدم نشط على انستجرام، و 11.25 مليون مستخدم على سناب شات، و 1‪.30 مليون مستخدم لتويتر، و 1.20 مستخدم لشبكة لينكدان بالاضافة الى 17 مليون مستخدم على فيسبوك ماسنجر".

وأوضح، ان "عدد مستخدمي شبكة الانترنت في العراق وصل الى 30.52 مليون مستخدم بحلول عام 2021 بزيادة 700 الف مستخدم عن العام الماضي".

واختتم بالقول ان "الزيادة الحاصلة في اعداد مستخدمي كل المنصات يعود الى تداعيات جائحة كورونا والاغلاق والحظر الذي شهده العراق لمواجهة هذه الازمة وتحول عمليات البيع والشراء والدراسة والعمل وغيرها الى وسائل الاتصال الاجتماعي".

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