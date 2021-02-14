لتعزيز مفهوم الاعلام في سهل نينوى، منظمة UPP تقيم دورة تدريبية في البث الاذاعي ببلدة قرة قوش

2021/02/14 | 20:56 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 – أيهم بويا أقامت منظمة (جسر إلى – UPP) ضمن مشروعها معًا للسلام دورة تدريبية حول الاعلام والبث الإذاعي وبالتعاون مع إذاعة صوت السلام في بلدة قرة قوش بقضاء الحمدانية.حيث تلقى خمسة عشر اعلاميًا من مختلف مناطق سهل نينوى محاضرات في: مفهوم الإعلام وأهميته، أنظمة البث الإذاعي، كيفية صناعة الخبر، التقارير الاخبارية …

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