تعليق جديد من الصحة بشأن القرارات الأخيرة وتحذير مباشر: خطر السلالة الجديدة أكبر

2021/02/14 | 20:56 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- متابعة

علق المتحدث باسم وزارة الصحة، سيف البدر، الأحد، 14 شباط، 2021، على القرارات الاخيرة التي اتخذتها اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية للحد من انتشار فيروس كورونا، فيما أكد أن السلالة الجديدة للفيروس اسرع انتشارا وأكثر خطورة من كوفيد 19.

وقال البدر في مقابلة متلفزة تابعتها (بغداد اليوم)، إن "القرارات التي اتخذتها اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية متوقعة جدا، في ظل التهاون الكبير بالإجراءات الوقائية من فيروس كورونا"، مبينا أن "وزير الصحة والكادر المتقدم بالوزارة حذروا كثيرا طيلة الايام الماضية من استمرار عدم الالتزام بالإجراءات الوقائية لكن للأسف الشديد لم يجدوا اذن صاغية".

واضاف أن "وزارة الصحة لن تتهاون مع المخالفين بتطبيق الاجراءات الوقائية، لأن الدول التي لقحت أكثر من نصف سكانها ما زالت تعاني من موجة ثانية للفيروس، وهذا يعني أن الاجراءات الوقائية أهم من أي أمر اخر".

وتابع البدر أن "القرارات التي اتخذتها اللجنة العليا ليست شخصية أو سياسية وانما فنية ومدى بقائها يتوقف على الموقف الوبائي العام للبلاد، وستخفف تدريجيا في حال انخفضت اعداد الاصابات بكورونا في عموم البلاد".

وبين أن "فرض القرار شيء وتطبيقه شيء اخر مما يتطلب جهودا كبيرة من قبل الجميع في هذا الشأن" .

واشار البدر إلى أن "السلالة الجديدة لكورونا اسرع انتشارا وأكثر خطورة وتحتاج اجهزة محدثة وجديدة للكشف عنها فضلا عن حاجتها لكوادر صحية تتدرب على طريقة الكشف عن الطفرات الجديد بالفيروس".

وأصدرت اللجنة العليا للصحة والسلامة في العراق، أمس السبت، 8 قرارات جديدة للحد من انتشار فيروس كورونا في البلاد.‏

وبحسب بيان أصدرته لجنة الصحة، وتلقت (بغداد اليوم)، نسخة منه، تقرر فرض حظر للتجوال من الساعة الثامنة مساء الى ‏الساعة الخامسة صباحا، وذلك اعتبارا من الـ 18 من شباط الجاري.‏

وقررت اللجنة، اغلاق مراكز المساج والتجميل والمتنزهات لمدة اسبوعين، فيما وجهت بمنع اقامة الفواتح ومجالس العزاء مع ‏فرض غرامة خمسة ملايين للمخالفين.‏

وتقرر أيضا، التوجيه بإغلاق المساجد والحسينيات كافة وفتحها أوقات الصلاة فقط لرفع الأذان، فضلا عن منع اقامة حفلات ‏الافراح في قاعات المناسبات وغلقها من 15 شباط الى اشعار آخر.‏

وقررت اللجنة العليا للصحة والسلامة، أن يكون التعليم في المدارس والمعاهد والكليات الحكومية والاهلية الكترونياً من يوم 18 ‏شباط باستثناء المراحل النهائية لطلبة كليات الطب.‏

واستثنت اللجنة من قرار حظر التجوال كوادر الصحة والقوات الأمنية والدوائر الخدمية والإعلاميين ومحال بيع الخضار من ‏حظر التجوال.‏

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