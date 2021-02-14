الداخلية تلوح بإجراءات صارمة لمواجهة مخالفي الحظر وارتداء الكمامة: غرامات واعتقالات

2021/02/14 | 20:56 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغدادلوحت وزارة الداخلية، اليوم الاحد (14 شباط 2021)، بفرض إجراءات صارمة، لمواجهة مخالفي حظر التجوال، وغير الملتزمين بإرتداء الكمامة، فيما بينت ان المخالفين سيتعرضون الى دفع الغرامات او الاعتقال.وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية، اللواء خالد المحنا، في حوار متلفز، تابعته (بغداد اليوم)، ان "وزارة الداخلية ستعمل على تنفيذ القرارات الملزمة التي أصدرتها اللجنة العليا للصحة والسلامة"، مضيفاً "اجراءاتنا الجديدة ستكون أكثر صرامة وشدة من السابق في تطبيق الحظر ومنع المخالفات".وأكد أن "اولوياتنا ستكون منع التجمعات أينما كانت، ترافقها حملة تثقيف وتوعية".وبخصوص منح الاستثناءات، بين اللواء المحنا ان "الاستثناءات من الحظر هي نفسها التي عمل بها في فترات الحظر الأولى، وهي تشمل القوات الأمنية، ومنتسبي وزارة الصحة، والاعلاميون".واكمل "وللأسف بعض الفئات لم تلتزم بالوقاية واستغلت الاستثناءات"، قائلاً "سنضع شروط معينة لمنح الاستثناءات ".واردف المحنا بالقول "رسالتنا لأهالي المناطق الشعبية ضرورة الالتزام لمنع تصاعد عدد الإصابات لإننا رصدنا عدم التزام"، مضيفا ان "في أيام الحظر الجزئي سيفرض منع للتجوال بعد الساعة 8 مساءً وفي أيام الحظر الشامل سنمنع التجوال طوال اليوم".ولفت "في أوقات النهار ستتم محاسبة كل من لا يرتدي الكمامة في الشارع والأسواق ويتم تغريمه"، مشيرا بالقول "في الحظر السابق تم محاسبة كثير من المواطنين غير الملتزمين واعتقال أخرين".

في وقت سابق، أوضحت وزارة الصحة، اليوم الاحد (14 شباط 2021)، الآلية التي ستتبعها كوادرها الصحية، في البحث عن سلاسة كورونا ‏المتطورة، والبروتوكولات المتبعة في علاج المصابين بها إن وجدت.‏وقالت د.



ربى فلاح، مديرة العلاقات العامة في إعلام وزارة الصحة، في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "كوادر وزارة الصحة ‏باشرت في إجراء الفحوصات المختبرية الخاصة بتتبع سلالة كورونا الجديدة".‏وأضافت، أن "مختبر الصحة العامة المركزي، والمختبرات التعليمية في مدينة الطب، خصصت للبحث عن سلالة كورونا ‏الجديدة"، مبينة أن "الوزارة وفرت أجهزة خاصة، وكوادر طبية مختصة في أخذ المسحات من المشتبه بإصابتهم بفيروس ‏كورونا المتطور".‏وبخصوص البرتوكولات المتبعة في حالة ثبوت الإصابة بفيروس كورونا المتطور، بينت الطبيبة ربى، أن "الصحة ستعمل ‏بنفس البروتوكولات العلاجية الخاصة بفيروس كورونا (كوفيد-19)، في علاج الإصابة بسلالة كورونا الجديدة".‏

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