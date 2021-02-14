خبير عسكري أميركي يعلق على القصف التركي لمناطق شمال العراق

2021/02/14 | 20:56 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - متابعةعلق الخبير العسكري الامريكي دانيال ديفيس، الاحد (14 شباط 2021)، على القصف التركي لمناطق شمال العراق، فيما أشار الى أن هناك خلافاً بشأن هوية العدو وهوية الحليف.وقال ديفيس في تصريح متلفز تابعته (بغداد اليوم)، إن "تركيا تعتبر ان حزب العمال الكردستاني منظمة ارهابية وهذا هو سبب استمرار القصف الذي تقوم به شمال العراق، وامريكا لا تدعم حزب العمال الكردستاني".وأضاف، أن "هناك عدم اتفاق على من هو العدو ومن هو الحليف وتركيا تقول ان حزب العمال الكردستاني هم من قوات سوريا الديمقراطية وهذا غير صحيح".وتابع ديفيس، أن "حكومة اقليم كردستان في العراق والحكومة العراقية المركزية تريدان الاستقرار في سنجار ولكن تركيا لديها مصالح خاصة بها تتخطى الحزب العمال الكردستاني".

وأعلن وزير الدفاع التركي خلوصي، آكار فجر، اليوم الأحد، انتهاء العملية العسكرية للقوات التركية ضد حزب العمال الكردستاني في جبل "كارة" بقضاء العمادية التابع لمحافظة دهوك والتي أستمرت لمدة أربعة أيام متتالية.ونقلت وكالة "الأناضول" التركية عن آكار قوله إن 42 عنصرا من حزب العمال الكوردستاني قُتلوا والقي القبض على اثنين آخرين خلال العملية.ونوه وزير الدفاع التركي إلى مقتل ثلاثة جنود أتراك، وإصابة ثلاثة آخرين بجروح، مشيرا الى العثور على جثث 13 مواطنا تركياً في أحد الكهوف.وتابع آكار بالقول إن العملية العسكرية نُفذت بنجاح، وتم تطهير المنطقة.وأطلقت وزارة الدفاع التركية فجر العاشر من شهر شباط الجاري عملية "مخلب النسر 2" ضد أهداف حزب العمال الكردستاني في اقليم كردستان.وتركزت هجمات تركيا على جبل كارة بمحافظة دهوك، حيث يقول مسؤولو العمال الكردستاني بأنهم يحتجزون أسرى من الجيش والشرطة والاستخبارات التركي

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