فريق ريال مدريد يحقق انتصارا ثمينا على فالنسيا

2021/02/14 | 20:56 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا/ حقق فريق ريال مدريد انتصارًا ثمينًا بنتيجة (2-0)، خلال مواجهة فالنسيا، مساء اليوم الأحد، في إطار منافسات الجولة 23 من الليجا.وسجل هدفي ريال مدريد، كريم بنزيما في الدقيقة 12، وتوني كروس في الدقيقة 42.وبهذا الانتصار، رفع ريال مدريد رصيده إلى 49 نقطة، قفز بها لوصافة ترتيب الليجا، بينما يتجمد رصيد فالنسيا عند 24 نقطة في المركز الثاني عشر./انتهى9

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