قائد انقلاب ميانمار يطلب مساعدة تايلاند

2021/02/14 | 21:05 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ متابعة

قال برايوت تشان أوتشا رئيس وزراء تايلاند الذي وصل إلى السلطة بانقلاب عسكري قبل سنوات، إنه تلقى خطابا من قائد المجلس العسكري الجديد في ميانمار يطلب مساعدته لتحقيق الديمقراطية.

وقال برايوت: “نحن ندعم العملية الديمقراطية في ميانمار، لكن المهم اليوم هو الحفاظ على العلاقات الطيبة نظرا لتأثير ذلك على الشعب والاقتصاد والتجارة عبر الحدود، لا سيما في الوقت الراهن”.

وأضاف: “تايلاند تدعم العملية الديمقراطية.



والباقي متروك له في كيفية المضي قدما”.



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