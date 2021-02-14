ديالى تحذر من انقراض نوع نادر من الغزلان بسبب الصيد الجائر

2021/02/14 | 21:05 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ ديالى

دق مسؤول حكومي في ديالى، الاحد، ناقوس الخطر من اقتراب نوع نادر من الغزلان من حافة الانقراض بسبب الصيد الجائر.

وقال مدير ناحية قزانية(97كم شرق بعقوبة) مازن الخزاعي في حديث لـ/ المعلومة/،ان” الوديان الحدودية بين العراق وايران من جهة ديالى وخاصة قزانية ومندلي تضم نوع نادر من الغزلان يسمى محليا بـ الميش يبدا موسم اصطياده مع تشرين الثاني لكن يتوقف مع كانون الثاني وشباط باعتبارها مواسم تكاثر لكن للاسف تستمر عمليات الصيد الجائر رغم التحذيرات”.

واضاف الخزاعي،ان” استمرار صيد الميش دون النظر لخطورة التغاضي عن مواسم تكاثره سيدفع الى انقراضه خاصة وان السنوات الاخيرة شهدت انخفاض كبير في اعداده على نحو بات يثير القلق من فقدات البيئة نوع نادر من الغزلان البرية بسبب الصيد الجائر الذي علامة سلبية تنتشر في المناطق الحدودية”.

ودعا الى” ضرورة ان يكون للجهات المختصة دور في الحفاظ على التنوع البيئي للحيوانات البرية في مناطق الحدود والحد من الصيد الجائر خاصة في مواسم التكاثر”.

ويعد الميش من الانواع النادرة للغزلان في المناطق الحدودية ويتميز بحجمه الذي هو اعلى من الريم العراقي “.انتهى 25 ف

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