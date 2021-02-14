2021/02/14 | 21:09 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بحث مستشار الأمن القومي، قاسم الأعرجي، اليوم الخميس، والسفير المصري في بغداد وليد إسماعيل، الأوضاع السياسية والأمنية في المنطقة والعالم، فيما أكد مواصلة العراق بملاحقة الخلايا الإرهابية حتى القضاء عليها.

وقال مكتب الاعرجي في بيان صحفي، إن “الاعرجي استقبل السفير المصري الجديد في بغداد، مقدما التهنئة بمناسبة تسلمه مهامه، معربا عن سعادته بالتواصل مع الأشقاء العرب وإدامة العلاقات بين البلدين والشعبين الشقيقين”.

واضاف البيان ، ان “الاعرجي بحث مع السفير المصري، الأوضاع السياسية والأمنية في المنطقة والعالم، وسبل تعزيز العلاقات الثنائية وتمتينها، بما يعود على البلدين بالمزيد من التعاون البنّاء، وفي جميع المجالات”.

وأكد الأعرجي، أن “لمصر ثقل عربي كبير ومؤثر، مشيدا بمواقف مصر حكومة وشعبا، في دعم العراق بمواجهة الإرهاب”، مشددا على أن “العراق مستمر بملاحقة الخلايا الإرهابية حتى القضاء عليها بالكامل”.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الأعرجي: العراق مستمر بملاحقة الخلايا الإرهابية حتى القضاء عليها بالكامل) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الأعرجي: العراق مستمر بملاحقة الخلايا الإرهابية حتى القضاء عليها بالكامل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).