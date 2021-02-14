الكاظمي: زيارة قداسة البابا ستسهم في ترسيخ الاستقرار

2021/02/14 | 21:09 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إستقبل رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم الأحد، ميتجا لسكوفر سفير الفاتيكان في بغداد، وجرى خلال اللقاء بحث ترتيبات الزيارة المقررة لقداسة البابا فرنسيس الى العراق الشهر المقبل.

وأكد رئيس مجلس الوزراء: إن زيارة قداسة البابا ستسهم في ترسيخ الاستقرار، وإشاعة روح التآخي في العراق وفي عموم المنطقة، وإن جهود قداسته مشهود لها حول العالم في الحد من الصراعات، وتغليب الحكمة والعقل وإعلاء قيمة الإنسان ، فوق كل المصالح السياسية والنزاعات والحروب.

كما بيّن الكاظمي، أن العراق حكومة وشعبًا بكل أطيافه وألوانه المتآزرة ينظرون بعين الترحيب والإجلال لهذه الزيارة الكريمة، ويكبرون جهود قداسته في دعم القضايا الحقّة ومواجهة التطرّف وبث روح التسامح في الإنسانية جمعاء.

من جانبه أعرب سفير الفاتيكان في العراق ميتجا لسكوفر عن تقديره وامتنانه الكبيرين للحكومة العراقية، لجهودها في تسهيل اجراءات الزيارة التاريخية التي سيقوم بها قداسة البابا فرنسيس الى العراق الشهر المقبل.

PUKmedia عن المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء

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