الإقليم مستعد لإعادة النظر في العقود التي أبرمها سابقا ومساع لحلول تؤمن العدالة

2021/02/14 | 21:15 - المصدر: الصباح الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فيما تستمر المناقشات بشأن النفط في الموازنة…المالية النيابية: بغداد- وعد الشمري: أكدت اللجنة المالية في مجلس النواب، أمس الأحد، أن حكومة إقليم كردستان قدمت جميع المعلومات عن عقودها النفطية، مشيرة إلى أن الحوارات مستمرة معها للوصول إلى نص توافقي يمكن التصويت عليه في الموازنة بالإجماع الأسبوع الحالي.وقال مقرّر اللجنة النائب احمد الصفار، في تصريح ...

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