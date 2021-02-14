هزة ارتدادية لزلزال سابق وقع قبل عشر سنوات تشيع الذعر في اليابان

2021/02/14 | 21:15 - المصدر: الصباح الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أدت الى انهيار ارضي واثارت مخاوف مستقبلية متابعة ــ الصباح الجديد عاشت اليابان ثوان من الذعر الشديد ليل امس الأحد، جراء زلزال بلغت قوته 7,3 درجات قبالة فوكوشيما شمال شرق البلاد، تبعته مئات الهزات الارتدادية، ولكن لم يتم الإبلاغ عن وفيات أو أضرار مادية كبيرة صباح امس الأحد.وبحسب الوكالة الوطنية لإدارة الكوارث، تسبب الزلزال ...

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