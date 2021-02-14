تحذيرات من مخاطر محروقات محضورة تستهلك في الاقليم

2021/02/14 | 21:15 - المصدر: الصباح الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت ان استخدامها تسبب بارتفاع الاصابة بالسرطان وامراض القلب السليمانية – الصباح الجديد – عباس اركوازي حذرت شبكة الحفاظ على السلامة العامة، من تسجيل تاثيرات خطيرة على السلامة العامة لانواع من المحروقات تستورد للاستخدامات الداخلية في الاقليم.وقالت الشبكة في بيان تسلمت الصباح الجديد نسخة منه، انها تنظر بقلق شديد لرداءة المحروقات التي تستورد للاقليم ...

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