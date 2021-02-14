القبض على احد المطلوبين وفق المادة 4 ارهاب في صلاح الدين

2021/02/14 | 21:15 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ صلاح الدين أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، اليوم الأحد، القبض على أحد “الارهابيين” في الاسحاقي، بمحافظة صلاح الدين.وقالت المديرية في بيان “النور نيوز” نسخة منه، إنه “من اجل تضييق الخناق على ما تبقى من فلول داعش الارهابي وخلاياه النائمة وبالتنسيق مع قسم استخبارات قيادة عمليات سامراء تمكنت مفارز الاستخبارات العسكرية في لواء مغاوير …

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