شرطة ميسان تعلن القبض على متهم بتعاطي وتجارة المخدرات

2021/02/14 | 21:15 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ ميسان أعلنت شرطة محافظة ميسان، اليوم الأحد، القبض على متهم بتعاطي وتجارة المخدرات في المحافظة.وقالت الشرطة في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، إنه “بناءً على معلومات أمنية دقيقة ونتيجة للمتابعة المستمرة والتحريات المكثفة للحد من ظاهرة المتاجرة والتعاطي بالمواد المخدرة وبعملية دهم وتفتيش دقيقة وبإشراف قائد شرطة ميسان والمنشآت العميد (عبد …

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