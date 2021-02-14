2021/02/14 | 21:22 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

عاجل | التميمي للتغيير: اعتبرنا ان الفيروس الجديد قد دخل العراق منذ ظهوره في بريطانيا

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عاجل | التميمي للتغيير: اعتبرنا ان الفيروس الجديد قد دخل العراق منذ ظهوره في بريطانيا) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عاجل | التميمي للتغيير: اعتبرنا ان الفيروس الجديد قد دخل العراق منذ ظهوره في بريطانيا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).