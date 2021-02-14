2021/02/14 | 21:22 - المصدر: قناة التغيير

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عاجل | وزير الصحة حسن التميمي: العراق واجه جائحة كورونا وفق الإمكانيات المتاحة

التميمي للتغيير: ارتفاع اعداد الاصابات الى الضعف بسبب عدم التزام المواطن

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