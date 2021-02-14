2021/02/14 | 21:27 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المركز الخبري الوطني/ خاص كشف البنك الدولي، اليوم الأحد، حجم محفظته في العراق، والديوان المترتبة بذمة الأخير.وقال ممثل البنك الدولي في العراق، رمزي نعمان، في تصريح لـ”المركز الخبري الوطني”، إن “الورقة البيضاء التي اعدتها الحكومة العراقية لمعالجة الازمات الاقتصادية الحقيقية هي ورقة طموحة في إطار خطة قصيرة ومتوسطة وطويلة الامد لمواجهة الازمات الاقتصادية وجدولتها […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بالإرقام..



البنك الدولي يكشف لـ”المركز الخبري” حجم محفظته في العراق والديون المترتبة بذمة الأخير المركز الخبري الوطني.

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