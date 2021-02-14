أغنية ساخرة وأخرى لـ

2021/02/14 | 21:27 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- متابعة

زخم واسع أحدثه "عيد الحب" على مستوى الأعمال الغنائية المقدمة بتلك المناسبة، والتي تسابق عدد من المطربين حول مشاركة جمهورهم أعمال جديدة خلالها، طرحوها عبر قنواتهم الرسمية على "يوتيوب" وحققت بعضها مشاهدات عالية، في الوقت الذي يحيي فيه آخرون المناسبة بالمشاركة في حفلات غنائية.

ويأتي ذلك استمرارا لعادة يشهدها الوسط الغنائي بحرص المطربين على طرح أغان جديدة في العديد من المناسبات، من بينها "عيد الحب" الذي يحتفل به العالم في الرابع عشر من فبراير كل عام.

وشهدت قائمة الأغاني الجديدة هذا العام، عدة أمور لافتة، من بينها ظهور مطرب رفقة زوجته في "فيديو كليب" أغنيته الجديدة احتفالا بعيد الحب، فضلا عن تناول آخر المناسبة بأغنية ساخرة، فيما شارك آخر بأغنية حزينة عن "الفراق"، في الوقت الذي حرص فيه مطربان على المشاركة بشكل مختلف، من خلال "اللهجة العراقية".

وعلى رغم ارتباط عيد الحب بـ"المرتبطين" عادة، فإن "السناجل" أو "غير المرتبطين" كان لهم هذا العام نصيب من أغاني عيد الحب أيضا، وذلك من خلال أغنية قدمها المطرب الكبير محمد ثروت، تحمل عنوان "يا مستعجل فراقي" التي تخطت المليون مشاهدة خلال الثلاثة أيام الماضية منذ طرحها على "يوتيوب".

وهي الأغنية التي قال عنها في تصريحات إعلامية إنها "صارت الأغنية الرسمية للسناجل (غير المرتبطين) في عيد الحب، وفق تعليق وصله على تويتر".

"يا مستعجل فراقي" كلمات الشاعر الغنائي تامر حسين، وألحان وتوزيع محمد رحيم.



ولاقت رواجا واسعا عبر مواقع التواصل الاجتماعي منذ طرحها، وسط حفاوة بعودة الأعمال الفنية لثروت.

وبشكل ساخر، طرح الفنان محمد مصطفى، الشهير بـ "حمادة" أغنيته الجديدة "هابي زفت فالانتاين"، والتي يتناول فيها مناسبة عيد الحب بطريقة ساخرة وأداء مضحك.



والأغنية من كلماته، وتوزيع موسيقي لوليد شراقي.

وعبر قناته الرسمية على "يوتيوب" شارك الفنان محمد فؤاد أخيرا أغنيته الجديدة بمناسبة "عيد الحب" والتي تحمل اسم "أحكيلك"، والأغنية كلمات أسامة محرز، وألحان وليد سعد، وتوزيع موسيقى لخالد نبيل.

واحتفالا بـ"العيد" أيضا، أطلق المطرب رامي صبري، أغنيته الجديدة "عيونه لما قابلوني"، وهي من كلمات الشاعر محمد عاطف، وألحان صبري، وتوزيع جلال حمداوي.

كما طرح الفنان أحمد جمال، أغنية تحمل عنوان "بحبك"، التي تعتبر الأغنية السادسة من ألبومه الجديد.



"بحبك" كلمات الشاعر نور الدين محمد، وألحان أحمد جمال، وتوزيع موسيقى محمد العشي، وتم طرحها على "يوتيوب".

أما الفنان محمد محسن، فقد شارك جمهوره بأغنية جديدة بعنوان "أهلا بيك"، وهي من كلمات الشاعرة نور عبد الله، وألحان محمد النادي، وتوزيع موسيقي ليحيى يوسف.



وتم تصوير الكليب في بيروت، و تظهر فيه زوجته الفنانة هبة مجدي.

المطرب سامو زين طرح أخيرا، وبالتزامن مع "الفالنتاين" أغنية بعنوان "حبيتو" على يوتيوب، وهي كلمات وألحان وتوزيع أكرم عادل.

كما طرح مروان خوري، عبر قناته الرسمية بموقع "يوتيوب" كليب "مهلا على قلبي"، والأغنية من كلماته وألحانه وتوزيع موسيقى وميكساج لداني خوري.

أما المطرب الفلسطيني محمد عساف، فقد أطلق أغنيته الجديدة "مرايتك" عبر قناته على "يوتيوب" باللهجة العراقية، وهي كلمات رامي العبودي، وألحان علي صابر، وتوزيع موسيقى لمحب الراوي.

كما طرحت الفنانة اللبنانية يارا، الأحد، أغنيتها الجديدة "غير الناس" بمناسبة عيد الحب، عبر موقع يوتيوب، باللهجة العراقية أيضا.

وعلى طريقة الدويتو، وفي سياق درامي حزين عن الفراق، طرح المطربان هيثم شاكر وهيثم نبيل أغنيتهما الجديدة "كنت غلطة"، وهي كلمات سارة سعيد، وألحان هيثم نبيل، وتوزيع موسيقى حسين النجار.

أغاني الفالنتاين

وبالرغم من طرح الكثير من المطربين سنويا أغانٍ بمناسبة "الفالنتاين"، فإنه لا توجد أغنية "خالدة" مرتبطة بشكل أساسي بهذه المناسبة، على غرار الأغاني المرتبطة بمناسبات مختلفة مثل "يا ليلة العيد" و"أهلا بالعيد" على سبيل المثال، وهو ما يعلق عليه الناقد الموسيقي محمد شميس.

وبرر شميس ذلك في تصريحات لموقع "سكاي نيوز عربية" بأن غالبية الأغاني المقدمة في مصر هي عن الحب، بخلاف باقي المناسبات الأخرى التي لها أغانٍ خاصة تبقى مرتبطة بتلك الذكرى، لعدم وجود كم كبير منها، بخلاف الأغاني العاطفية التي تمثل أكثر من 90 بالمئة من الأغاني المُنتجة.

وتابع: "معظم الأغاني لا تخرج عن إطار الحب، وكأنه لا توجد أمور أخرى تستحق التعبير عنها، وبالتالي عندما يأتي الفلانتين لا توجد أغنية معينة مرتبطة بالأذهان به، فكل الأغاني تليق به باعتبارها أغانٍ عاطفية".

وعن الأغنيات التي تم طرحها هذا العام بمناسبة الفلانتين، أشاد الناقد الموسيقي بأغنية "أهلا بيك" للمطرب محمد محسن، موضحا أنها أغنية جيدة من حيث الكثير من التفصيلات الموسيقية.

وقال إن "محسن يقدم نفسه بشكل مختلف ومنفتح"، معتبرا أن ظهور زوجته معه في كليب الأغنية يؤكد ذلك، وأن مفهوم الحب مرتبط بزوجته.

ولفت شميس إلى أن الأغنية مليئة بالتفاصيل الفنية المهمة، التي تؤكد أن محسن لديه "منهج يحاول التطوير فيه بشكل دائم ومستمر".

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