وزير الصحة يتحدث عن خطرين محتملين ويلوح بإجراءات أكثر تشدداً

2021/02/14 | 21:27 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وزير الصحة حسن التميمي - مقابلة متلفزة

نسبة الشفاء وصلت إلى 94% والوفيات أقل من المعدل العالمي لكن في الأسابيع الأخيرة تضاعف عدد الإصابات لمستوى الضعف عما سبقه من فترات

كورونا يحاول تحوير نفسه بشكل دائم والسلالة الجديدة لها قدرة أكبر على الانتشار وهذا أمر مقلق للغاية

أدخلنا في الساعات الماضية أجهزة مختبرية جديدة للكشف عن السلالة الجديدة وسنعلن خلال يوم أو اثنين عن نتائج فحوصات المناطق الأكثر انتشاراً

طريقة الفحص هي من ستحدد نوعية الفيروس سواء كانت الفيروس العادي أاو المتحور

منذ ظهور الفايروس المتحور في بريطانيا وضعنا احتمالية دخوله للعراق وقمنا بزيادة مستويات قدراتنا في التعامل مع الجائحة

في حال ظهور أية حالة من الفيروس المتحور سنتعامل مع الوضع بالإجراءات المشددة ذاتها

قرارات اللجنة العليا تعاملت مع الوضع الوبائي وخطورته بهدف منع تصاعد عدد الإصابات

قد نحتاج لإجراءات أكثر تشدداً في حال استمرار المواطنين بعدم الالتزام وخطر السلالة الجديدة كبير لقدرتها على الانتشار

الأجهزة الأمنية ستفذ إجراءات صارمة لمنع الخروقات لحماية المواطنين

المواطنون الملتزمون سابقاً تركوا الالتزام بسبب الانتقادات ما سمح بإصابتهم بالفيروس

في حال إصرار المواطنين على عدم الالتزام سنذهب لمستويات خطيرة للغاية من الجائحة

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