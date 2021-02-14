اربيل تسلم بغداد المعلومات المتعلقة بالموارد النفطية والنفقات الأخرى

2021/02/14 | 21:27 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا/ أعلن المتحدث باسم نائب رئيس حكومة إقليم كردستان سمير هورامي، وصول وفد الإقليم إلى بغداد، لاستكمال الحوارات بشأن الموازنة، مشيرا الى أن الوفد سلم جميع المعلومات المتعلقة بالموارد النفطية وغير النفطية لبغداد.وقال هورامي، في تصريح صحفي، إن "وفد الاقليم برئاسة نائب رئيس الحكومة قوباد الطالباني وصل الى بغداد، من اجل ادامة الحوارات مع اللجنة المالية النيابية والكتل السياسية بخصوص مشروع قانون الموازنة المالية لعام 2021 وتثبيت تلك الفقرات المتعلقة باقليم كردستان في الموازنة".وأضاف، أن الوفد سلم "في الزيارات السابقة للحكومة الاتحادية وبكل شفافية جميع البيانات والمعلومات المتعلقة بالموارد النفطية وغير النفطية وكذلك النفقات"، لافتا الى أن "وفد الاقليم مستعد لاي اتفاق بموجب الدستور والقوانين النافذة"./انتهى8

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