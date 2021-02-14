عمليات تركيا في العراق.. وتجارب فرنسا النووية في الجزائر

2021/02/14 | 21:27 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يناقش بانوراما في ملفه الاول لهذه الليلة ما كشفه رئيس تحالف الفتح في العراق هادي العامري عن نية الجيش التركي الهجوم على جبل سنجار، ودعا الحكومة لردع ...

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