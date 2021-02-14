الأعرجي يبحث مع السفير المصري الأوضاع السياسية والأمنية في المنطقة والعالم

2021/02/14 | 21:56 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد بحث مستشار الأمن القومي، قاسم الأعرجي، اليوم الخميس، والسفير المصري في بغداد وليد إسماعيل، الأوضاع السياسية والأمنية في المنطقة والعالم، فيما أكد مواصلة العراق بملاحقة الخلايا الإرهابية حتى القضاء عليها.وقال مكتب الاعرجي في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، إن الأخير “استقبل السفير المصري الجديد في بغداد، مقدما التهنئة بمناسبة تسلمه …

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