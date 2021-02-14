الداخلية تتوعد بفرض إجراءات صارمة بحق مخالفي الحظر وارتداء الكمامة

2021/02/14 | 21:56 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد توعدت وزارة الداخلية، اليوم الاحد، بفرض إجراءات صارمة، لمواجهة مخالفي حظر التجوال، وغير الملتزمين بإرتداء الكمامة، فيما بينت ان المخالفين سيتعرضون الى دفع الغرامات او الاعتقال.وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية، اللواء خالد المحنا، في حوار متلفز، تابعه”النور نيوز” ان “وزارة الداخلية ستعمل على تنفيذ القرارات الملزمة التي أصدرتها اللجنة العليا للصحة …

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