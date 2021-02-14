عضو بالصحة النيابية أمر واحد يحدد ’’فشل’’ الإجراءات الصحية من عدمه

2021/02/14 | 21:58 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد أكدت عضو لجنة الصحة والبيئة في البرلمان العراقي، بيداء خضر، الأحد (14 شباط 2021)، إن نجاح اجراءات لجنة الصحة والسلامة العليا الجديدة، لمواجهة ارتفاع الاصابات بفيروس كورونا، مرتبط بأمر واحد فقط.وقالت خضر، في حديث لـ(بغداد اليوم)، ان "نجاح اجراءات لجنة الصحة والسلامة العليا الجديدة، لمواجهة ارتفاع الاصابات بفيروس كورونا، يكون من خلال فرض هذه الاجراءات وفق القانون القوي والمزم من خلال الغرامات والعقوبات، كحال دول العالم الاخرى".وبينت ان "اتخاذ هكذا اجراءات دون وجود غرامات وعقوبات يعني فشل هذه الاجراءات من جديد كما فشلت سابقاً".ولفتت الى ان "اجراءات لجنة الصحة والسلامة العليا الجديدة، لمواجهة ارتفاع الاصابات بفيروس كورونا، يجب ان تنفذ بشكل صحيح، ولا تكون هذه القرارات فقط اضرار المواطنين من خلال ارزاقهم، وتعطيل الدوام الرسمي للمدارس والجامعات، ولهذا يجب ان تكون هناك اجراءات صارمة، ودون ذلك الاولى الغاء هكذا اجراءات، كونها ستكون بلا اي فائدة".وقرر وزير الصحة، حسن التميمي، اليوم الأحد، نشر فرق تابعة للوزارة وترافها القوات الأمنية في شوارع بغداد والمحافظات لمحاسبة المخالفين لشروط الوقاية من كورونا.وقال التميمي في تصريح للوكالة الرسمية، إن "وزارة الصحة تقرر نشر فرقها في شوارع بغداد والمحافظات لمحاسبة وتغريم المخالفين للتعليمات الوقائية والقوات الأمنية سترافق تلك الفرق لأداء مهامها".وأضاف، أن "الغرامات والعقوبات ستفرض وفق قرارات اللجنة العليا للصحة والسلامة".وأصدرت اللجنة العليا للصحة والسلامة في العراق، أمس السبت، 8 قرارات جديدة للحد من انتشار فيروس كورونا في البلاد.وبحسب بيان أصدرته لجنة الصحة، وتلقت (بغداد اليوم)، نسخة منه، تقرر فرض حظر للتجوال من الساعة الثامنة مساء الى الساعة الخامسة صباحا، وذلك اعتبارا من الـ 18 من شباط الجاري.وقررت اللجنة، اغلاق مراكز المساج والتجميل والمتنزهات لمدة اسبوعين، فيما وجهت بمنع اقامة الفواتح ومجالس العزاء مع فرض غرامة خمسة ملايين للمخالفين.وتقرر أيضا، التوجيه بإغلاق المساجد والحسينيات كافة وفتحها أوقات الصلاة فقط لرفع الأذان، فضلا عن منع اقامة حفلات الافراح في قاعات المناسبات وغلقها من 15 شباط الى اشعار آخر.وقررت اللجنة العليا للصحة والسلامة، أن يكون التعليم في المدارس والمعاهد والكليات الحكومية والاهلية الكترونياً من يوم 18 شباط باستثناء المراحل النهائية لطلبة كليات الطب.واستثنت اللجنة من قرار حظر التجوال كوادر الصحة والقوات الأمنية والدوائر الخدمية والإعلاميين ومحال بيع الخضار من حظر التجوال.

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