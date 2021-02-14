الصحة توضح الموقف بشأن الغرامات على غير الملتزمين بالوقاية وارتداء الكمامة

2021/02/14 | 21:58 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- متابعة

علق المتحدث باسم وزارة الصحة، سيف البدر، الأحد، 14 شباط، 2021، على فقرة الغرامات التي فرضتها اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية بحق المخالفين للإجراءات الوقائية من فيروس كورونا.

وقال البدر في تصريح متلفز تابعته (بغداد اليوم)، إن "تطبيق الغرامات على غير الملتزمين سيتم وفق قانون الصحة العامة من قبل الجهات الأمنية والقضاء والجهات البلدية المسؤولة".

واضاف أن "الغرامة في العراق ليست غاية بل هي رسالة ردع لتحقيق التزام حقيقي بأساليب الوقاية"، مبينا أن "دولا قريبة من العراق فرضت غرامات كبيرة على المخالفين".

وتابع البدر أن "قرارات اللجنة العليا جاءت بعد دراسة مستجدات وضع كورونا الحالية من قبل لجان تابعة لوزارة الصحة"، مشيرا إلى أن "الوضع الوبائي تدهور منذ عدة أشهر مع عدم الالتزام وقرارات الأمس احترازية".

وبشأن مناعة المتعافين قال البدر أن "المتعافي من كورونا من الممكن ان يصاب أكثر من مرة ومن يعتقد بغير ذلك ولا يضع كمامة يعرض نفسه للإصابة الجديدة"، لافتا إلى أن "الالتزام وحده من يمهد لتقليل مستوى خطر ارتفاع إصابات كورونا أما إذا استمر عدم الالتزام فسيحدث العكس".

وبشأن لقاحات كورونا قال البدر إن "الوجبات الأولى من لقاح كورونا ستصل قبل نهاية الشهر الحالي، والفئات المشمولة باللقاح هي الكوادر الطبية والأجهزة الأمنية وكبار السن والإعلاميين".

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