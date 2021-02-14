مسؤول بجهاز مكافحة الإرهاب: استراتيجية الجهاز تعمل بالتنسيق مع الدول الإقليمية والخارجية

2021/02/14 | 21:58 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا/ اكد مدير عام السياسة والتخطيط في جهاز مكافحة الإرهاب عبد الحسين العبوسي ان استراتيجية الجهاز تعمل بالتنسيق مع الدول الإقليمية والخارجية.وقال العبوسي في تصريح متلفز : ان هذه الاستراتيجية تشترك بها مؤسسات الدولة كافة ، مشيرا الى ان أغلب الأموال التي تمول الإرهاب تنتقل عبر شركات الصيرفة.واوضح ان الجهاز اغلق اكثر من ٢٦ الف موقع الكتروني يعود للتنظيمات الارهابية لافتا الى ان الجهاز عثر على ٥٠٠ شريحة هاتف في احدى مضافات داعش./انتهى9

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