هزة أرضية بقوة 5.1 درجة قرب جزر لويوت التابعة لكاليدونيا الجديدة

2021/02/14 | 22:09 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

سجل علماء الزلازل هزة أرضية بقوة 5.1 درجة بالقرب من مجموعة جزر لويوت التابعة لكاليدونيا الجديدة (منطقة خارجية تابعة لفرنسا)، في المحيط الهادئ.

ووقعت الهزm في الساعة 15:01 بالتوقيت العالمي المنسق (18:01 بتوقيت موسكو)، على عمق 10 كلم.

في 11 فبراير الحالي، تم تسجيل هزة بقوة 6.4 درجة قبالة سواحل كاليدونيا.

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