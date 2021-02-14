2021/02/14 | 22:09 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر، الحكومة الاتحادية إلى الإسراع في تأمين لقاح كورونا لجميع المواطنين.

وقال الصدر في تغريدة على حسابه في تويتر: "على الحكومة العراقية القيام بواجباتها إزاء الشعب العراقي عموما، وألا تفرقه عن الطبقة السياسية، وخصوصا فيما يخص اللقاح ضد الفايروس المتفشي في العالم عموما وفي عراقنا الحبيب خصوصا".

وتابع: "أحث الحكومة للإسراع في توفير اللقاحات لإخراج العراق من هذه الجائحة والبدء بالتطعيم من المناطق الفقيرة في القرى والأرياف باعتبارهم أشد عرضة للإصابة بهذا الفايروس".

ودعا زعيم التيار الصدري إلى "توفير الكوادر والمفارز الطبية لكي يتم الوصول إلى أبعد المنازل وإيصال اللقاح لها".

وأوصى في ختام تغريدته، بأن "يكون التطعيم شبه إجباري وإعطاء ورقة رسمية تدل عليه، وضرورة إبعاد هذا المشروع عن يد الفساد والفاسدين وإلا ستكون نهاية اللقاح لا محالة".

PUKmedia وكالات

‌

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصدر يدعو الحكومة الى الإسراع في تأمين لقاح كورونا) نشر أولاً على موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الصدر يدعو الحكومة الى الإسراع في تأمين لقاح كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني).